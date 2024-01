Un’Analisi Approfondita della Prossima Ondata di Freddo

Impatto delle Correnti Nordorientali sul Clima Italiano

L’Italia è attualmente alle prese con una significativa ondata di freddo, influenzata da correnti di aria gelida provenienti dai quadranti nordorientali del Vecchio Continente. Queste correnti hanno già causato un deciso calo termico, soprattutto al Nord e nelle aree interne del Centro.

Proiezioni per i Prossimi Giorni: Gelate in Aumento

Il Meteorologo Stefano Rossi segnala che nei prossimi giorni assisteremo a un ulteriore raffreddamento, con temperature previste in diminuzione soprattutto durante le ore notturne. Le temperature potrebbero raggiungere valori estremi, con punte di -15/-16°C sull’arco alpino e -2/-3°C in pianura. Le regioni più colpite saranno il Triveneto e l’Emilia, con città come Padova, Ferrara e Bologna che potrebbero vedere notti gelide e un alto rischio di gelate al suolo.

Focus sul Weekend: Possibili Giornate di Ghiaccio al Nord

Il Meteorologo Rossi avverte dell’arrivo di giornate di ghiaccio al Nord a causa di nebbie e nubi basse, che potrebbero mantenere temperature rigide, con il rischio che le colonnine di mercurio non superino lo zero neppure durante le ore diurne.

Variazioni Termiche nel Sud Italia

Anche il Sud sperimenta un calo delle temperature, sebbene meno estremo rispetto al Nord. Le temperature, tuttavia, saranno notevolmente inferiori rispetto ai giorni precedenti.

Durata dell’Ondata di Freddo e Prospettive Future

Sulle prospettive di durata dell’ondata di freddo, è probabile che persista fino a Domenica 14 Gennaio. Solo a partire da questa data, sul versante tirrenico, inizieranno a soffiare venti più miti e umidi di Libeccio, segnalando un imminente cambiamento nella circolazione atmosferica previsto per l’inizio della prossima settimana.