50 anni insieme: il Comune festeggia le nozze d’oro di 1.800 coppie

Torna l’appuntamento con “50 anni insieme”, l’evento organizzato dal Comune di Genova per festeggiare le coppie genovesi che hanno tagliato il traguardo delle nozze d’oro. Una festa molto sentita e attesa dalle coppie genovesi che hanno vissuto e condiviso un lungo percorso insieme, ma anche un’occasione per l’amministrazione comunale per festeggiare coppie.

«Dopo il grande successo dello scorso anno con circa 7.000 coppie coinvolte, un numero record dovuto ai recuperi dopo l’emergenza pandemia, anche quest’anno vogliamo festeggiare tantissimi genovesi che hanno raggiunto i 50 anni di vita assieme – dichiara l’assessore ai Servizi civici Marta Brusoni – una giornata di festa e anche un momento per ringraziare queste coppie che costituiscono un elemento portante per la nostra comunità. Saremo felici, insieme al sindaco Bucci, di accogliere in Teatro chi, con il proprio lavoro e con la propria storia di vita, ha dato un contributo essenziale di crescita alla nostra città, rappresentando un esempio di unione e d’amore per tutti i genovesi, soprattutto per le generazioni future».

Questa volta saranno protagoniste dei festeggiamenti le coppie che si sono unite in matrimonio nel 1973, oltre 1.800. Il Comune di Genova ha organizzato l’evento in due giornate, il 5 e il 19 dicembre, per dare la possibilità a tutte le “coppie d’oro” di festeggiare “insieme” nel tradizionale appuntamento al Teatro Carlo Felice, partner storico della festa.

Anche per questa edizione, il programma delle due giornate prevede, a inizio mattinata, la celebrazione della Santa Messa – in via di definizione la sede – per poi spostarsi al Teatro per il concerto. Il 5 dicembre, lo spettacolo vedrà sul palco Sirio Restani al pianoforte, la soprano Ksenia Bomarsi e il baritono Andrea Porta su brani di Mozart, Donizzetti e Puccini, mentre il 19 dicembre, a esibirsi saranno Antonella Poli al pianoforte, il soprano Marika Colasanto e il tenore Manuel Pierattelli su brani di Massenet, Donizzetti, Puccini, lehar e Verdi. Al termine del concerto, il brindisi finale con foto ricordo, consegna dei confetti, un omaggio floreale per tutte le coppie e taglio della torta nel foyer del Teatro, con i ragazzi dell’istituto Firpo Buonarroti, in collaborazione con il Caffè del Teatro. Per facilitare le persone con difficoltà motorie, è stato organizzato un servizio navetta da piazza de Ferrari alla Chiesa e da questa al Teatro.

Per accogliere al meglio tutte le coppie che hanno già ricevuto la lettera di invito, è richiesta la conferma di partecipazione l’evento entro il 24 novembre scrivendo all’indirizzo festa50anni@comune.genova.it, telefonando o scrivendo (sms o whatsapp) al 338 4930798 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14).

La partecipazione è aperta anche alle coppie sposate nel 1973 non più residenti a Genova, che possono dare la propria adesione via email (festa50anni@comune.genova.it) o telefono (338 4930798). Inoltre, le coppie che hanno già superato i 50 anni di matrimonio e che non sono riuscite a partecipare alle ultime edizioni possono comunicare la propria adesione a uno dei due appuntamenti contattando i recapiti messi a disposizione dall’amministrazione comunale (festa50anni@comune.genova.it e 338 4930798 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14). L’organizzazione dell’evento ha il supporto, come sponsor, di Panarello, Jolly foto, Squillari, Banca di Cherasco, Conad.