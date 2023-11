50 anni di attività della CNA metropolitana di Venezia

La Cna metropolitana di Venezia ha festeggiato questa mattina, al Centro “Urbani” di Zelarino, 50 anni di attività. A portare i saluti della Città, l’assessore allo Sviluppo economico, Simone Venturini che ha così commentato: “La Cna ha attraversato tutte le fasi della Repubblica italiana, anche le più delicate contraddistinte da varie crisi economiche. E’ riuscita a crescere negli anni, certamente ha attraversato momenti di stallo come tutte le aziende del territrorio e come anche l’economia del nostro Paese. L’impegno di Cna è testimoniato quotidianamente dalle imprese che alimentano il tessuto economico del nostro territorio. Veniamo da un’epoca in cui abbiamo scordato l’importanza di questo tipo di associazioni che mettevano in discussione tra loro il mondo delle imprese artigiane e la politica. Oggi però questo rapporto facilitato da associazioni intermedie sembra essere venuto meno, perché la politica non si rivolge più alle associazioni ma si rivolge direttamente al singolo attraverso una comunicazione semplice e talvolta semplificata, facendo sfuggire così la compessità dell’essere impresa”.

Venturini ha poi sottolineato quanto sia importante valorizzare il ruolo dei corpi intermedi per affrontare le grandi sfide, come quella “culturale, dove diventa indispensabile tornare a parlare di lavoro come fondamento della nostra Repubblica nella creazione di ricchezza e prosperità”. L’assessore ha aggiunto: “E’ fondamentale riaffermare l’importanza del lavoro artigianale, declassato negli anni per via di un mancato ricambio generazionale. La seconda sfida a cui andiamo incontro è quella di attrarre le nuove generazioni al mondo dell’impresa artigiana, creando sinergie e opportunità che partono dalla scuola e dall’istruzione. La terza sfida è quella digitale volta all’innovazione, dobbiamo accompagnare le aziende del territorio verso il futuro che abbiamo immaginato con un’ottica internazionale. A tal proposito, siamo impegnati quotidinamente come Amministrazione nel facilitare questa transizione, creando nuove opportunità e collaborando con le categorie del territorio e insieme ai veneziani”.

Durante la giornata sono intervenuti il segretario metropolitano Renato Fabbro, il presidente Giancarlo Burigatto, l’ex segretario Fiorenzo Davanzo e Nadia Beggio a nome dei dipendenti. Al termine della cerimonia, sono stati premiati alla fedeltà di associati e dipendenti: 134 imprenditori soci almeno trentennali, 15 pensionati e 13 dipendenti con altrettanti anni di anzianità.