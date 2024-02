5 modi per bruciare calorie: ecco di quali si tratta

La maggioranza delle persone ci tiene a recuperare una forma fisica quantomeno accettabile, ma c’è chi ci costruisce uno stile di vita vero e proprio per ricavarne molteplici benefici. Per dimagrire o per preservare il benessere del corpo è necessario perdere delle calorie, siccome gli esseri umani devono nutrirsi ingerendo alimenti talvolta sostanziosi. Capita di mangiare poco e male, oppure troppo, e allora si perde la cognizione di causa; in altre occasioni non si ha la giusta determinazione per allenarsi o per seguire una dieta “povera”. Ma cosa bisogna fare a riguardo? Ecco 5 modi per bruciare calorie.

1) Bruciare calorie da seduti

Perdere peso da seduti è assolutamente possibile, poiché è necessario semplicemente svolgere qualche esercizio al fine di bruciare calorie. Il consiglio è di attivare i muscoli sollevando le gambe oppure le caviglie, ma è funzionale persino realizzare dei movimenti circolari con i piedi. La sedentarietà può risultare un grosso problema per chi lavora in ufficio o in smart working, ma se si ha costanza con la routine suggerita si riuscirà senz’altro a migliorare la circolazione del sangue. Occhio anche alla schiena, la quale deve essere diritta e con le spalle rivolte all’indietro: preservare una corretta postura è imprescindibile per bruciare calorie e per salvaguardare la propria salute generale.

Infatti, impegnandosi ogni giorno a stare seduti come si deve è possibile richiamare i muscoli addominali e quelli paravertebrali, così come la zona lombare, i glutei e il flessore dell’anca. Tutto ciò migliora le attività di digestione e di respirazione, arrivando ad ottenere un metabolismo performante che possa contribuire a bruciare calorie. Un ultimo suggerimento consiste nel giocare spesso, quando se ne ha l’occasione, ai giochi da tavolo; questi ultimi generano un metodo divertente e funzionale per bruciare calorie da seduti. Ci sono tantissimi giochi da tavolo tra cui scegliere, come si legge in questo articolo pubblicato dall’attenta redazione del blog di questo casino online a seguito di un’apposita ricerca, per cui bisogna soltanto selezionare quelli che si preferiscono al fine di intrattenersi bruciando calorie.

2) Gestire al meglio lo stress

Le persone costantemente stressate influenzano negativamente il metabolismo, e contribuiscono all’aumento sconsiderato della produzione di cortisolo, ormone che può incidere sul peso di un individuo. Dunque, bisogna imparare a gestire al meglio lo stress per poter bruciare calorie, e perciò si potrebbe praticare la meditazione o lo yoga, così come è importante dormire bene la notte. Il metabolismo notturno deve essere attivato correttamente, altrimenti si rischia di avvertire più fame del dovuto.

3) Allenarsi con costanza

Per cercare di bruciare quante più calorie è possibile si può ricorrere all’allenamento costante e variegato. In primo luogo, si potrebbero svolgere esercizi dinamici come una corsa, una passeggiata veloce, una nuotata e/o una pedalata in bicicletta. Con queste attività si accelera il battito cardiaco e, di conseguenza, l’ossigeno consumato è maggiore; per tale ragione, si bruciano calorie sia durante che dopo gli esercizi dinamici (effetto dopo-combustione). Per sollecitare tutti i muscoli e per evitare quindi di restare vittime della monotonia, si devono variare gli esercizi introducendone sempre di nuovi, in modo da spendere più energie.

4) Muoversi il più possibile per bruciare calorie

Nonostante si possa condurre una vita sedentaria, è bene muoversi il più possibile per bruciare calorie. Ciò significa che bisogna trovare i giusti pretesti: stare in piedi, camminare, fare le scale, andare a fare la spesa a piedi oppure in bicicletta, tutto può giovare al corpo affinché bruci le calorie accumulate nel corso di una giornata. Infatti, è opportuno bilanciare l’energia corporale restando attivi.

5) Trovare il proprio equilibrio per una vita sana

Per bruciare calorie nel modo più sano possibile è doveroso trovare un equilibrio, adottando lo stile di vita maggiormente idoneo alla propria salute fisica e mentale. Si può fare jogging o passeggiare, oppure iscriversi a un corso di ballo, così da organizzare una routine funzionale. Al contempo, muoversi ogni giorno per qualunque pretesto aiuta e non poco, e non ci si accorgerà nemmeno di star bruciando calorie. Inoltre, è essenziale adottare una dieta sana con ingredienti ricchi di nutrienti, bilanciando le proporzioni per creare il deficit calorico richiesto.