Combinano matrimonio della figlia, genitori denunciati

Sono accusati di aver combinato le nozze della figlia, per questo marito e moglie – di 43 e 46 anni -, entrambi pakistani residenti nel Reggiano, sono stati denunciati dai carabinieri con l’accusa di costrizione o induzione al matrimonio. È successo a Novellara, nella Bassa in provincia di Reggio Emilia, dove la coppia aveva organizzato l’evento tra la primogenita e un cugino connazionale, già fissato per il 22 dicembre scorso in Pakistan, con tanto di biglietto aereo acquistato per il 17 novembre.

Ma la ragazza, contraria al matrimonio, si è rivolta quando ancora era minorenne (da poco ha compiuto 18 anni) ai servizi sociali del Comune, raccontando tutto. Così è scattata la denuncia ed è partita l’inchiesta che ha portato al provvedimento dell’allontanamento in emergenza della giovane dall’abitazione familiare. Ora si trova in una struttura protetta.