R.G.E.242/2019

TRIBUNALE DI BARI

ESECUZIONI IMMOBILIARI RGE 242/2019

AVVISO DI VENDITA

La sottoscritta Avv. Daniela Santoro, con Studio in bari, Via Sparano n. 149 tel. 080/5235888, delegata alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 591 bis C.P.C. avvisa che a partire dalle ore 12,00 del giorno11 Febbraio 2021 sino alle 12,00 del giorno 18 febbraio 2021,sulla piattaforma telematica raggiungibileal seguente indirizzo internet https://venditetelematiche.tribunaliitaliani.it avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNO

Intera proprietà di Box auto sito al terzo piano interrato dall’ausilio facente parte dell’area scoperta attrezzata del complesso terziario-direzionale con accesso alla Via Pietro Sette n. 201 e dalla via Amendola 205 in Bari.

Prima unità censuaria identificata Detto al Catasto Fabbricati del Comune di Bari, foglio 40, paticella 1035 sub 79zona censuaria 2 categoriac/6 classe 2 consistenza mq 10 sup.catastale mq11 pianoS3, rendita €59,91,

Seconda unità censuaria identificatain Catasto Fabbricati del Comune di Bari, foglio 40, paticella 1035 sub 78 zona censuaria 2 categoriac/6 classe 2 consistenza mq 10 sup.catastale mq10 pianoS3, rendita €59,91

Il bene immobile sopra identificato non è divisibile.

PREZZO BASE: EURO 29,000,00

Offerta minima€ 21,750,00

RILANCIO MINIMO € 1,000,00

Le offerte potranno esssere formulate in via telematica tramite il modulo web “ Offerta telematica” del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda dei lotti in vendita presenti sul portale https://venditetelematiche.tribunaliitaliani.it entro le ore 12,00 del 04 Febbraio 2021 ovvero del 5° giorno lavorativo giorno ( esclusi sabati, domeniche, festivi) antecedente a quello fissato nell’avviso di vendita telematica inviandola all’indirizzo pec del ministero della Giustizia : offertapvp.dgsia@giustiziacert.it

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.asteannunci.it sul sito uffiale del Tribunale di Bari www.tribunale.bari.it sul sito distrettuale www.giustizia.bari.it

Per la visita dell’immobile la richiesta dovrà avvenire tramite portale maggiori info presso il professionista delegatoAvv.Daniela Santoro con studio in Bari alla Via Sparano 149 tel/fax 080/5235888 cell.338/8701309

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.