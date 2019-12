368 seggi su 191, in Gran Bretagna trionfa Boris

i

Delusione dei laburisti, i Tory hanno la maggioranza assoluta.

Trionfo incredibile per il conservatore Boris Johnson: il voto britannico, secondo quanto si denota dall’exit poll di Ipsos Mori messo in onda dalla BBC, assicura una larga maggioranza assoluta dei Tory alla prossima Camera dei Comuni fortemente voluta dal premier per porre un punto alla Brexit e trascinare ufficialmente il Regno Unito fuori dall’Ue il 31 gennaio 2020. Secondo queste statistiche, il partito conservatore avrebbe conseguito 368 seggi su 650 totali, mentre al Labour di Jeremy Corbyn ne vengono assegnati soltanto 191 (peggio delle attese) e all’intero fronte pro secondo referendum 260 circa.

Per i risultati finali, e la proclamazione dei deputati eletti nei 650 collegi uninominali del Regno per presiedere nella prossima Camera dei Comuni, si dovrà attendere l’alba e oltre.

il governo di Londra corre verso la Brexit e la sterlina è in netto rialzo positivo.