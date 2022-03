32° Torneo Internazionale Genova Città di Colombo

Da venerdì 1 a domenica 3 aprile, presso l’impianto RDS STADIUM – per l’occasione trasformato in una vera arena, con sei aree di gara e una di riscaldamento – si svolgerà il 32° Torneo Internazionale di Judo Genova Città di Colombo, riservato alle classi giovanili Cadetti, maschi e femmine classe 2005/2007, Juniores maschi e femmine classe 2004/2003/2002.

La manifestazione, organizzata dal centro sportivo Marassi Judo e inserita nel circuito GRAN PRIX ITALIA, una delle quattro manifestazioni più prestigiose in Italia, ha il patrocinio di Comune, Regione, CONI nazionale e regionale, FIJLKAM Nazionale e Comitato regionale Judo Liguria.

«Un evento sportivo di alto livello che porterà a Genova centinaia di giovani atleti, e sarà anche l’occasione per una selezione in vista dei colori azzurri – spiega Stefano Anzalone, consigliere delegato ai Grandi eventi sportivi – I primi cinque classificati per ogni categoria di peso verranno inseriti nella lista degli atleti di interesse nazionale, mentre i primi due saranno convocati per il collegiale, in vista dei prossimi campionati Europei, Mondiali e dei Giochi Olimpici giovanili».

Saranno circa 1.000 gli atleti che arriveranno da tutta Italia, dalla Svizzera, dalla Francia, dal Belgio, dal Principato di Monaco e dalla Spagna, con la partecipazione straordinaria di due giovani atlete Ucraine. Il tatami di Genova ha visto la partecipazione di atleti che hanno conquistato straordinarie medaglie alle Olimpiadi.

L’evento sarà condotto da 30 arbitri nazionali e internazionali e da 20 presidenti di giuria – con il supporto di 25 volontari del centro sportivo Marassi Judo, presieduto da Rosario Valastro – e sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito. Green pass obbligatorio.

Orari delle gare:

venerdì 1°aprile – h 16-21.30

sabato 2 aprile – h 7- 22.30

domenica 3 aprile – h 7-21

Tutte le info: tel. 330 252364