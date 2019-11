30 novembre sardine manifestano a Firenze

Dopo le molte adunate in diverse città italiane, il movimento delle sardine ha deciso di scendere in piazza a Firenze.

Le sardine si riuniranno il 30 novembre in piazza della Repubblica alle 18:30. La notizia arriva dalla pagina Facebook “La Toscana non si Lega”.

Il fenomeno è arrivato in Toscana dopo la manifestazione a Bologna, dove sono scesa in piazza oltre 12mila persone.

Cristiano Atticciati, uno dei promotori dell’iniziativa, scrive su Facebook che proprio quando Matteo Salvini tornerà a Firenze per la cena elettorale dei mille militanti al Tuscany Hall, “sarà proprio nel luogo che porta il nome della nostra democrazia, piazza della Repubblica, che ci incontreremo per stare stretti stretti contro l’odio, l’intolleranza e l’ingiustizia”.

Prosegue dicendo che i partecipanti saranno: “uniti e unite senza bandiere e senza divisioni”, con un unico obiettivo: la difesa di “valori come l’eguaglianza, la tolleranza, la solidarietà e la democrazia, che stanno alla base della nostra comunità”.

Nel frattempo, la popolarità della pagina sta crescendo di giorno in giorno, arrivando ai 31mila mi piace. Ieri, Bernard Dika, giovane vicino al Pd e collaboratore del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, ha lasciato l’organizzazione fiorentina delle sardine.

Dika ha motivato la sua decisione: “C’è chi attribuisce secondi fini e marchi a iniziative spontanee e plurali. E allora con lo stesso spirito civico faccio un passo indietro, felice che ci siano dei giovanissimi ragazzi che stanno portando avanti questa bella iniziativa civica”, ha spiegato Dika.

Sulla pagina Facebook dell’iniziativa si legge: “Sabato 30 novembre Salvini organizza una cena al Tuscany Hall di Firenze dando avvio alla campagna elettorale in Toscana per il voto della prossima primavera. Perché Salvini può dire che prenderà la Toscana e tutti noi stiamo zitti?”, si legge ancora sulla pagina Facebook ‘La Toscana non si Lega’. Incontriamoci senza violenza e odio, senza fumogeni o sassi. Uniamoci come un banco di sardine. Insieme con la voglia di non restare indifferenti, non per protagonismo, ma per spirito di partecipazione e di Comunità. La Toscana non abbocca e non scende in piazza contro qualcuno ma per un’idea opposta, scendiamo in piazza non per un Capo ma per una Comunità. Per rivendicare i valori della nostra Costituzione”.