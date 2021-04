25 Aprile: cerimonie in Sardegna ma senza manifestazioni

– In occasione delle celebrazioni della 76/o anniversario della Festa della Liberazione, al parco delle Rimembranze, il sindaco Paolo Truzzu ha presenziato alla deposizione della corona d’alloro da parte dei rappresentanti del Comitato 25 aprile di Cagliari.

Come disposto dal ministero dell’Interno, anche quest’anno non si possono svolgere manifestazioni civili e con presenza militare, in considerazione dei provvedimenti restrittivi connessi all’emergenza sanitaria.

La stessa Prefettura di Cagliari non ha previsto le consuete cerimonie commemorative. La presenza è stata limitata a una sola autorità ed escludendo qualsiasi forma di assembramento della popolazione.

Sempre nel capoluogo c’è stato presidio del Cagliari Social Forum, mentre a La Maddalena, l’assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna, ha preso parte alla commemorazione dei caduti della Resistenza in Sardegna. A Quartu Sant’Elena, invece, il sindaco Graziano Milia ha deposto una corona in piazzetta XXV Aprile.