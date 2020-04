22 nuovi ventilatori in Sardegna

Arrivano i primi ventilatori tra quelli richiesti dalla Regione Sardegna per affrontare l’emergenza Covid-19

In particolare, sei a Cagliari da parte del presidente del Brescia, il cagliaritano Massimo Cellino (per 22 anni patron del Cagliari) e nove a Oristano dal Credito cooperativo; altri cinque sono stati donati dalla Snam. Lo ha fatto sapere il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, durante la consueta videoconferenza di fine giornata con i giornalisti.

Da oggi in Sardegna anche 220 monitor multiparametrici. Il governatore ha ricordato le ordinanze appena emanate, quella che recependo il decreto del Mit proroga di altri 14 giorni lo stop del traffico passeggeri via aerea e via mare da e per la Sardegna, e quella sulle regole del conferimento dei rifiuti valide per i positivi al Covid e per i soggetti in quarantena.