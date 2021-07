21 mln a Comune Genova da Compagnia San Paolo

Una convenzione tra la fondazione Compagnia di San Paolo e il Comune di Genova porterà alla città 21 milioni di euro complessivi. Il protocollo quadro è stato siglato a palazzo Tursi dal sindaco Marco Bucci e dal presidente di Fondazione Compagnia di San Paolo Francesco Profumo per la realizzazione di progetti nei settori della cultura, delle persone e del pianeta relativamente al triennio 2021/2023.

Oltre a 15 milioni di euro iniziali si sommeranno infatti 2 milioni all’anno dedicati a piani per la transizione digitale o ecologica, impostati sulla base del piano Next Generation Ue e del Pnrr. “Questi fondi sono una sorta di vaccino per la società e l’economia del dopo covid – afferma Francesco Profumo – ci piace vederli come un modo per creare degli anticorpi per persone e ambiente”.

Saranno possibili interventi anche sui palazzi del centro storico (palazzo Bianco, Rosso e altri), e la Compagnia metterà a disposizione competenze e personale per portare avanti l’efficientamento energetico di molti edifici. “L’aiuto della Compagnia di San Paolo è fondamentale sia perché ci consentirà di completare anche altri interventi come il piano Caruggi sia perché ci aiuterà a elevare il livello di conoscenza dei lavoratori comunali con uno scambio di risorse umane – dice il sindaco Marco Bucci – vorrei ricordare a tutti che alla fine del mio mandato, anche se dal recovery fund non arrivasse nulla, avremo tre miliardi da spendere, altrimenti fino a cinque miliardi, adesso la sfida è metterli a frutto”. Tra i progetti finanziabili con l’accordo molti saranno anche destinati a festival ed eventi culturali, all’attività di teatri e associazioni, in continuità con quanto già sostenuto negli anni passati dalla fondazione. “Una collaborazione solida costante e disegnata su misura per le esigenze di Genova e del momento particolare che stiamo vivendo”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Barbara Grosso.