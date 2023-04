Conferenza stampa di apertura con il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli martedì 18 aprile, alle ore 10.30. Sette i Ministri che interverranno nelle due giornate

Guerra e pace, inflazione, politiche monetarie e politiche fiscali, questione energetica, demografia, lavoro e welfare, geopolitica dell’alimentazione: questi i principali temi al centro della ventiduesima edizione del Forum internazionale di Confcommercio “I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000”, organizzato in collaborazione con Ambrosetti, che si svolgerà martedì 18 e mercoledì 19 aprile prossimi a Roma a Villa Miani (Via Trionfale 151).

Il Forum avrà inizio martedì 18 aprile, alle ore 10.30, con la conferenza stampa del Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in cui verrà presentato un rapporto dell’Ufficio Studi con le previsioni economiche e le dinamiche occupazionali nel terziario di mercato.

Tra i partecipanti di martedì 18 aprile: i ministri Guido Crosetto (Difesa) e Raffaele Fitto (Affari europei, Sud, Coesione e Pnrr); Marco Buti (Capo gabinetto Commissario europeo per l’Economia), Lilia Cavallari (Presidente Ufficio Parlamentare di Bilancio), il Senatore Carlo Cottarelli, Daniel Gros (CEPS), Giampiero Massolo (Presidente ISPI), l’Amb. Stefano Pontecorvo, Giulio Tremonti (Presidente Commissione Esteri Camera).

Tra i partecipanti di mercoledì 19 aprile: i Ministri Marina Elvira Calderone (Lavoro), Francesco Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità Alimentare, Foreste), Antonio Tajani (Affari Esteri), Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy); i Segretari Generali di Cisl, Luigi Sbarra, e Uil, Pier Paolo Bombardieri; tra gli altri, Paolo Arrigoni (Presidente GSE-Gestore Servizi Energetici), Franco Bernabè (Presidente FB Group), Stefano Besseghini (Presidente ARERA), Gian Carlo Blangiardo (Presidente Istat), Giorgio Graditi (DG ENEA), Donatella Prampolini (Vice presidente di Confcommercio), il Cardinale Gianfranco Ravasi, Lino Stoppani (Vice presidente vicario di Confcommercio).

Segui i lavori del Forum su Twitter: #forumconfcommercio.

