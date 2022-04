Notizie



«Impegno, professionalità ma soprattutto vicinanza ai cittadini. Sono queste le straordinarie qualità di donne e uomini della Polizia di Stato. In questo giorno esprimo il mio sentito ringraziamento e formulo i miei più sinceri auguri all’intero corpo della Polizia di Stato a cui lo scorso luglio, in occasione della strage di via D’Amelio, ho conferito con grande emozione la cittadinanza onoraria di Palermo proprio per sottolineare l’impegno di poliziotte e poliziotti che difendono la legalità del diritto e dei diritti. Voglio anche ricordare tutte le poliziotte e i poliziotti che hanno perso la vita lottando contro la criminalità diffusa e la criminalità mafiosa: coltivarne la memoria è un dovere civile e morale».

Lo ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando, in occasione del 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Alla cerimonia celebrativa, svoltasi stamani presso la caserma “Pietro Lungaro”, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale è intervenuto il vicesindaco, Fabio Giambrone: «un’occasione – ha sottolineato – per manifestare l’apprezzamento per l’importante lavoro che le donne e gli uomini della Polizia di Stato svolgono quotidianamente nella nostra città».