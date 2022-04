Anche quest’anno dal 15 settembre al 29 ottobre 2021 si tiene il corso di Euroformazione rivolto ai cittadini e alle imprese venete. Il corso è organizzato da Unioncamere del Veneto – Eurosportello in collaborazione con Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia e la Regione del Veneto nell’ambito della Convenzione PMI 2020 – “Programma di informazione alle piccole e medie imprese sulle politiche economiche comunitarie e per lo sviluppo imprenditoriale veneto”.

Il corso è gratuito e strutturato in otto incontri formativi in modalità online sui temi legati alla progettazione su risorse UE sia a gestione diretta sia indiretta e sui programmi europei che offrono servizi a supporto delle imprese e ai cittadini. L’obiettivo specifico è quello, da un lato, di fornire un quadro generale sulle politiche europee e sulle novità nei programmi europei a partire dal 2021, e, dall’altro, di dare strumenti concreti per rispondere con successo ai bandi di gara, fornendo casi pratici.

L’iniziativa vuole contribuire a diffondere maggiormente sul territorio regionale l’opportunità di formazione e l’accrescimento delle competenze disponibili nel sistema di supporto alle imprese e ai cittadini. Le otto giornate formative sono suddivise in tre moduli:

Modulo 1: “Le istituzioni comunitarie, gli elementi di riferimento, fondi diretti e fondi indiretti”

15 settembre dalle 10:00 alle 12:00 Link YouTube della registrazione dell’incontro

17 settembre dalle 10:00 alle 12:00 Link YouTube della registrazione dell’incontro

Modulo 2: “Identificare l’opportunità di finanziamento e costruire una proposta progettuale”

24 settembre dalle 10:00 alle 12:30 Link Youtube della registrazione dell’incontro

1 ottobre dalle 10:00 alle 12:30

8 ottobre dalle 10:00 alle 12:30

15 ottobre dalle 10:00 alle 12:30

Modulo 3: “Vivere un progetto: simulazione in gruppi”

22 ottobre dalle 10:00 alle 12:30

29 ottobre dalle 10:00 alle 12:30

L’obiettivo specifico è quello da un lato di fornire un quadro generale sulle politiche europee e sulle novità che verranno introdotte nei programmi europei a partire dal 2021, dall’altro s’intende dare strumenti concreti per rispondere con successo ai bandi di gara, fornendo casi pratici.

La partecipazione al corso di euroformazione è gratuita previa registrazione al seguente link.

Per maggiori informazioni potete trovare il programma integrale del corso nel sito di Eurosportello veneto – Unioncamere veneto.

Per maggiori informazioni potete contattare la dott.ssa Stefania De Santi stefania.desanti@eurosportelloveneto.it.

Alcune foto relative ai webinar del 2020:

Alcune immagini dell’incontro online di mercoledì 15 settembre 2021:

Contatti:

Unioncamere del Veneto – Eurosportello

Enterprise Europe Network

Edificio Lybra, via delle Industrie 19/D – 30175 Venezia Marghera

041 0999 411/311

E-mail: europa@eurosportelloveneto.it

Europe Direct del Comune di Venezia

numero verde gratuito 800 496200 oppure 0412748082

E-mail: infoeuropa@comune.venezia.it

www.comune.venezia.it/europedirect

www.facebook.com/EuropeDirectVenezia

www.twitter.com/EuropeDirectVe

www.instagram.com/europe_direct_venezia/

Revisione dei contenuti: 27/09/2021