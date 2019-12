11 jihadisti francesi rimpatriati in Turchia

70 foreign fighters espulsi in un mese, in maggioranza donne.

11 presunti foreign fighter francesi dell’Isis sono stati rimpatriati in Turchia. Notizia resa nota dal ministero dell’Interno turco. Secondo fonti francesi, si tratterebbe di donne in prevalenza.

Cresce in questo modo a almeno 70 il numero dei presunti jihadisti del Califfato espulsi a partire dallo scorso 11 novembre, tra i quali sono 37 i cittadini di Statunitensi ed europei – in m aggioranza tedeschi – e 33 di altri Paesi.

Secondo quanto affermano le autorità, nei centri di detenzione turchi alloggiano almeno 1.200 foreign fighter. il governo di Ankara ritiene di volerli rimpatriare tutti.