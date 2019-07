007 a Matera, le riprese di Bond 25 nella città dei Sassi

James Bond porta le sue avventure a Matera: il nuovo film di 007 cominciano a metà agosto.

Sarà un “impatto mediatico da capogiro”, quello di James Bond, quando calpesterà i Sassi di Matera. le riprese del nuovo film di 007 saranno effettuate proprio lì, nel capoluogo lucano, a partire da metà agosto per le successive cinque settimane. “12 milioni di euro di investimento sulla città, circa 100 strutture ricettive interessate e 400 persone al lavoro per la produzione che sarà vista da oltre 150milioni di persone nel mondo solo nelle sale cinematografiche, senza contare il circuito dell’home cinema e degli altri canali distributivi”, si legge in una nota del Comune di Matera. “Sono i numeri di Bond 25, il nuovo film di 007”, le cui riprese “interesseranno la quasi totalità dei Sassi che saranno protagonisti assoluti e unici delle avventure del più importante agente segreto del cinema”.

L’ultimo 007, probabilmente, con protagonista Daniel Craig, uscirà nelle sale ad aprile del 2020. “Abbiamo scelto Matera perché è Matera” ha detto Robin Melville, uno dei manager della produzione per le scene girate in Italia. “La sceneggiatura prevedeva che bisognasse girare in Italia e abbiamo scelto Matera perché è una città unica. Se ne conoscete altre così, non ditemelo” ha scherzato. “Sono esterrefatto per quello che sta per accadere” ha commentato il sindaco de Ruggieri. “E’ un’opportunità incredibile per la città che avrà un impatto economico stimato nell’ordine di un punto di Pil dell’intera Basilicata e valenza mediatica difficilmente calcolabile. 007 è la storia del cinema. Poche città italiane hanno avuto il privilegio di essere immortalate nelle pellicole di questa straordinaria saga di successo e questo testimonia il livello di attrattività e di fascino che Matera riesce ad esercitare nel mondo”.