ZECCHINO D’ORO ALLA 60ª EDIZIONE

La kermesse canora dedicata ai bambini torna su RaiUno

La kermesse canora dedicata ai bambini torna tutti i sabati sulla rete ammiraglia Rai dal 18 novembre al 9 dicembre. Lo speciale con Canti Conti, invece, in prima serata l’8 dicembre. Quest’anno a condurre è Francesca Fialdini insieme a Gigi & Ross. 16 sono i piccoli cantanti in gara. La direzione artistica è affidata a Carlo Conti, che condurrà uno speciale in prima serata l’8 dicembre. Uno show per ripercorrere, attraverso le canzoni, i ricordi, i personaggi e i momenti che hanno segnato la storia dello Zecchino d’Oro.

La maestra del coro ricorda che dall’Antoniano escono molti futuri musicisti. La cosa prevalente é però insegnare ai bambini il valore del fare le cose con amore e impegno

L’idea di una sorta di Festival di Sanremo dedicato ai bambini venne a Cino Tortorella, scomparso il 23 marzo scorso, già famoso come Mago Zurlì. L’approdo a Bologna, all’Antoniano dei frati minori, è del 1961. E quello fu anche l’anno in cui fece la sua comparsa Mariele Ventre, maestra del Piccolo Coro dell’Antoniano fino alla sua scomparsa, avvenuta il 16 dicembre 1995. Da oltre vent’anni a guidare i piccoli canterini c’è la bolognese Sabrina Simoni.

Sono passati molti anni da quel 24 settembre 1959 in cui vide la luce lo Zecchino d’Oro. Eppure la kermesse canora è ancora vispa e allegra e pronta a tornare.