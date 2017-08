Scoperta a Roma la scuola di ladri per baby rom

Un 14enne serbo dava lezioni a due ragazze di 9 e 12 anni. Il corso prevedeva anche una prova pratica su come svaligiare una casa

Un vero e proprio corso di formazione per insegnare ai giovanissimi rom le principali tecniche di furto e per affinarne le loro abilità è stato scoperto dai carabinieri del Nucleo Radiomobile durante i controlli sul territorio. L’insegnate, un 14enne di origini serbe, mostrava direttamente sul campo alla sue allieve le tecniche più veloci ed efficaci. Considerato un vero e proprio mago del furto d’appartamento, il giovane dava lezioni su come aprire le porte e rubare nelle case.

Ma nel tardo pomeriggio di martedì, qualcosa è andato storto. Il proprietario di una casa in via Portuense, li ha scoperti e messi in fuga, allertando il 112. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono riusciti ad intercettare i tre nomadi a poca distanza dalla casa.

Il 14enne è stato arrestato e portato nel Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le due minorenni, non imputabili, sono state affidate ad una casa famiglia della Capitale.