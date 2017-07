Scatta un selfie e fa indignare il web.

Il selfie di una donna incinta ha indignato il web, dopo che la donna l’ha postato su Facebook. Nello scatto si vede la donna con in braccio il figlio. Sullo sfondo un ciclista seduto al posto riservato ai disabili e tante persone, relativamente giovani, che non hanno voluto lasciare il proprio posto a sedere per farla accomodare.

La trentaduenne Bryony Esther che vive nell’Essex, ha denunciato con queste parole, i suoi compagni di viaggio: “il ciclista con quella strana bici che continua a sbattermi addosso si è seduto sul posto per i disabili. Per favore, diffondete questa foto, vorrei che le loro madri, fidanzate e mogli possano vedere come si comportano”.

Una questione, questa, che ha suscitato le ire degli internauti e le condivisioni indignate sui social network anche se non sono mancate le critiche poichè la donna stava allattando suo figlio di 5 anni.