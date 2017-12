SARONNO, GRAVISSIMO INCIDENTE VENERDI’ NOTTE

Auto contro camion: muoiono tre ragazzi di Rovello Porro. Ferito giovane alla guida

SARONNO – Tre ragazzi di 16 e 20 anni sono deceduti nella tarda serata di venerdì. L’incidente stradale è avvenuto lungo la Statale Monza-Saronno. Le tre vittime sono tutti studenti di Rovello Porro. Si tratta di Alessandro Masini, 16 anni, Matteo Carnelli, 16 anni e di Davide Greco, 21 anni. Intorno alle 22.45, all’altezza di un distributore di benzina in via Como a Saronno, la loro vettura è stata centrata da un camion. A causa del violento impatto l’auto, una Fiat Punto, è stata sbalzata contro le protezioni in cemento poco distanti. Per i tre non c’è stato nulla da fare. L’automobile è andata completamente distrutta.

L’impatto con il mezzo pesante è stato improvviso. Il conducente del camion non ha fatto in tempo ad arrestare il veicolo. Alla guida dell’automobile era un quarto giovane, anche lui poco più che ventenne, ora ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi del 118, tra cui due auto mediche. Sulla statale anche tre pattuglie dei carabinieri di Saronno insieme ai Vigili del Fuoco di Varese

Dalle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il ragazzo alla guida dell’auto avrebbe effettuato un’improvvisa inversione di marcia, probabilmente per entrare in un distributore di benzina che era dall’altra parte della carreggiata. Nella manovra non si è accorto del mezzo pesante che stava sopraggiungendo. Nel violento impatto i suoi tre amici sono morti. Lui è rimasto gravemente ferito. Ha riportato ferite anche l’autista del camion, un 25enne di Uboldo, portato sotto choc in ospedale a Saronno.

Ai militari l’ingrato compito di trovare le famiglie dei ragazzi e avvisarle di quanto era avvenuto.