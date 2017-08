Sardegna – Basta souvenir fai da te, multe salate per chi sottrae sabbia e conchiglie dalle spiagge

Il personale della Base navale di Cagliari del Corpo Forestale, durante il controllo di sicurezza dei turisti in partenza dall’aeroporto di Cagliari Elmas, hanno sanzionato quattro vacanzieri.

Basta ai furti di sabbia e conchiglie dalle spiagge sarde, lo dice la nuova disciplina regionale sul turismo. Per i quattro turisti è così scattato il sequestro del materiale sottratto dai litorali e una contestuale sanzione di mille euro.

Grazie alle scansioni a raggi X, sono state individuate quattro persone che trasportavano in valigia sabbia, sassi e conchiglie: tutto è stato sequestrato e sarà esaminato da esperti per essere poi riposizionato nei siti idonei. Gli agenti hanno contestato ai responsabili la detenzione illecita di sabbia – articolo 40 comma 2 della legge regionale 16 del 2017. I trasgressori potranno decidere se pagare entro 60 giorni la multa di mille euro o attendere l’ordinanza di ingiunzione emanata dallo stesso Corpo Forestale a cui la legge ha affidato l’intero iter sanzionatorio. Sui 13 servizi svolti finora nella scalo di Elmas, i dati parziali disponibili disegnano un quadro dove l’illecito è sì presente ma, per fortuna, non a livelli pervasivi. Sui 13 servizi svolti finora nello scalo di Elmas in occasione del primo rientro dalle vacanze, solo quattro turisti sono finiti nella ‘rete’ dei Forestali.

A poco servono gli avvisi presenti in molte spiagge dell’Isola e i controlli effettuati dalla polizia locale. Spesso ad intervenire sono gli abitanti del luogo che invitano i vacanzieri più indisciplinati a tornare sui propri passi oppure segnalano gli episodi ai vigili.

L’impressione, però, è che quello che si riesce a scoprire sia solo la punta dell’iceberg di un fenomeno che ha proporzioni molto più estese. La sabbia non si forma da un giorno a l’altro, i soffici e candidi arenili che calpestiamo oggi si sono formati in milioni di anni di paziente lavoro da parte del mare, correnti, sole, vento. E’ necessaria, dunque, un’adeguata e incisiva campagna informativa stagionale, da divulgare attraverso mezzi di stampa, tv, radio e web con la creazione di idonei cartelloni divulgativi multilingue lungo le principali strade che portano alle località di mare ed in tutte le zone arrivi e partenze degli scali aerei e marittimi della Sardegna, riguardanti il divieto assoluto di asportare sabbia, sassi, conchiglie da tutta la fascia costiera isolana.