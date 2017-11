Papa Francesco nomina i due nuovi sottosegretari al dicastero per i laici

Due donne come sottosegretari al dicastero per i laici

Oggi Papa Francesco ha nominato i due nuovi sottosegretari al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita: si tratta di due donne, due “Illustrissime Signore” – come recita il Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede – e sono la professoressa Gabriella Gambino, per la Sezione per la vita, e la dottoressa Linda Ghisoni, per la Sezione per i fedeli laici.

La Gambino è stata finora professore incaricato presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia e professore aggregato di Bioetica della Facoltà di Filosofia, Ricercatrice e Professore associato in Filosofia del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

La Ghisoni, invece, finora è stata giudice istruttore del Tribunale di prima istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio istituito presso il Vicariato di Roma, e docente a contratto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi RomaTre.

Con queste nuove nomine, il Pontefice dà man forte alle quote rosa in Vaticano che stanno acquisendo sempre più valore. In Vaticano è nata anche l’associazione delle donne, regolarmente registrata al Governatorato vaticano. Dodici sono le fondatrici, di diverse nazionalità; una sessantina le iscritte che si ritrovano una volta al mese.