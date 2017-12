PADOVA, GENITORI DI ELEONORA PROSCIOLTI DALLE ACCUSE

Secondo il pm avevano convinto la figlia a non sottoporsi alla chemioterapia

PADOVA, Importanti novità sul caso di Eleonora Bottaro, l’adolescente di 18 anni morta a causa di una leucemia linfoblastica acuta. I genitori della ragazza sono stati prosciolti dalle accuse di omicidio colposo. I due, secondo il pm, avevano convinto la figlia a non sottoporsi alla chemioterapia come consigliato dai medici. Per il giudice invece “Il fatto non costituisce reato” in quanto Lino Bottaro e Rita Benini avevano agito in buona fede.

I fatti, ricostruiti dalla Procura, risalgono al 29 Agosto del 2016. Quando si ammalò di tumore, Eleonora aveva ancora 17 anni. La ragazza convinta dai genitori si era rivolta ad una clinica in Svizzera per tentare cure alternative che prevedevano l’assunzione di preparati a base di cortisone e vitamina C. L’Usl aveva segnalato il caso al Tribunale dei minori che aveva tolto la patria potestà alla coppia. Ma il gup, che doveva decidere sul rinvio a giudizio, ha scagionato i genitori di Eleonora. Non ci sarà dunque alcun processo. Una decisione che potrebbe fare scuola.