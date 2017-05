Migranti- Allarme Unicef, 200 bambini morti in mare nel 2017

Palermo -Dai dati stimati e diffusi dall’Unicef, sono almeno 200 minorenni sono morti dall’inizio del 2017 lungo la pericolosa rotta del Mediterraneo Centrale che va dal Nord Africa all’Italia: in media, più di un bambino al giorno. Inoltre, il numero di rifugiati e di migranti che cercano di raggiungere l’Europa è aumentato. Tra il 1° gennaio e oggi, per quanto riguarda l’Italia, il dato è aumentato del 44% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, questo comprende i minorenni non accompagnati e separati (+ 22% rispetto al 2016). Il 92% di tutti i minori giunti in Italia via mare hanno affrontato questa durissima prova da soli.

I dati rilevati da Unicef sono stati lanciati in occasione dell’incontro tra i leader dei Paesi del G7 a Taormina, in quella Sicilia divenuta simbolo per la crisi dei rifugiati e migranti in Europa.