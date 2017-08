Il meteo di venerdì 4 agosto

L’ anticiclone africano sta prendendo possesso di tutta la nostra penisola, portando sulle nostre regioni una delle più forti ondate di caldo. Le temperature saranno comprese tra +22°C e +40°C. Giornata all’insegna della stabilità e del sole prevalente al Nord Italia, eccetto qualche nube in più sui rilievi alpini e appenninici durante le ore diurne. Isolati acquazzoni o temporali possibili solo sulle Alpi orientali al pomeriggio, in rapido esaurimento nella serata. Tempo stabile e soleggiato sulle regioni centrali, salvo locali addensamenti pomeridiani sugli Appennini ma senza fenomeni di rilievo. Condizioni di generale stabilità al Sud Italia, con ampie schiarite sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari. Locale nuvolosità innocua solo nelle ore pomeridiane sulle zone appenniniche in rapida riduzione già in serata. Aumento delle temperature massime con elevata afa che porterà un disagio fisico non indifferente.

www.centrometeoitaliano.it