LELE MORA: “CONOSCO BRIZZI, E’ UNA PERSONA STRAORDINARIA”

Lele Mora è intervenuto stamattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano.

Lele Mora sul caso Brizzi: “Conosco Brizzi, è una persona straordinaria, un uomo di grande spe ssore. Certe persone quando hanno qualcosa da denunciare lo devono fare subito, senza aspettare anni. A cosa serve lasciar passare anni? A farsi pubblicità e promozione sulle spalle di altre persone? Basta che ci sia qualcuna che abbia il dente avvelenato verso Brizzi o qualcuna che non abbia niente da dire o niente da fare in questo momento ed ecco qui. Perché denunciare adesso dopo che Asia Argento ha parlato del regista americano? Fatelo subito! Io questo mondo l’ho vissuto in lungo e in largo, quando c’è da attaccare sono tutte pronte. C’è chi pur di fare successo e entrare in certi contesti è pronto a qualsiasi cosa. E’ un mondo fatto così, un mondo che acceca, pieno di lustrini, si può essere accecati dal successo, dalla rabbia, da tante altre cose. Ma se una gliela vuole dare a qualcuno gliela dà. Altrimenti no. La violenza carnale è un’altra cosa. Mai visto un regista o un produttore che si buttano addosso a una ragazza. Magari ho visto delle ragazze disposte a passare dal divanetto o dal letto del regista o del produttore”.

Su Giletti: “Portarlo a La 7 è stato un grande colpo di Cairo. Massimo Giletti è un grande professionista, la Rai perdendo lui ha perso molto. Non ho mai ricevuto così tanti messaggi come domenica, quando sono stato ospite di Massimo. La sua trasmissione è stata molto seguita, al di là di ciò che dice l’Auditel, di cui non mi sono mai fidato troppo”.