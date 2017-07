L’abbraccio di Giuliano Pisapia a Maria Elena Boschi ha mandato in tilt la sinistra

I sostenitori di Bersani e D’Alema non hanno visto di buon occhio l’abbraccio di Giuliano Pisapia a Maria Elena Boschi. Giuliano Pisapia commenta che non può più sopportare i politici artificiosi che nella vita non hanno mai lavorato e non hanno fatto altro che politica. Tommaso Ciriaco rivela su Repubblica che Pisapia ha dato fuoco alle polveri, annullando un incontro in agenda con Roberto Speranza, che guida Mdp. «Non c’è spazio per una politica costruita con la testa rivolta all’indietro».

Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera commenta: “Per Giuliano Pisapia la misura è colma, non ne può più di quelli che avrebbero dovuto essere i suoi compagni di avventura politica. È stufo dei loro modi, degli atteggiamenti, ma, soprattutto, si è reso conto che una distanza siderale lo divide dagli scissionisti del Pd”.

“Io non faccio la bella statuina di Renzi ma nemmeno di D’Alema. Non mi faccio manovrare da nessuno.”

“Non ne posso più, mi hanno proprio scocciato. Io voglio ricostruire il centrosinistra non fare come loro che vogliono l’unità delle sinistre. L’obiettivo è concorrere al governo del Paese, non stare all’opposizione per far fallire Renzi».