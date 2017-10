La Roma batte il Bologna grazie ad El Shaarawy

El Shaarawy ha segnato un gol durante la partita contro il Bologna. El Shaarawy ha portato in vantaggio la Roma di Di Francesco segnando al 33′ del primo tempo. Un sinistro al volo con cui ha messo in rete un pallone proveniente da un calcio d’angolo. Un gol spettacolare, che El Shaarawy ha festeggiato tra gli applausi dei tifosi. Ma dopo aver segnato, anzichè esultare, El Shaarawy si è avvicinato alla panchina giallorossa. Afferrata la maglietta col numero 26, l’ha mostrata allo stadio. Un omaggio al compagno di squadra Karsdrop, operato ieri al ginocchio sinistro.

“Credo che sia stato il modo migliore per festeggiare il mio compleanno, con il gol e con una vittoria. Nelle ultime tre partite siamo stati molto concreti e bravi a non prendere gol. Sicuramente quest’anno c’è un mentalità diversa, non si può sempre vincere 4-0 ma è importante sempre cerare molte occasioni e soprattutto non subire reti: siamo contenti”, ha commentato l’attaccante.

