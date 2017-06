La fine della seconda epoca elisabettiana

L’apertura dei lavori parlamentari britannici non ha rivelato soltanto un grande problema di stabilità politica (una maggioranza irrisoria e un Primo Ministro incapace di creare un solido Governo) ma ha chiaramente rivelato una palese transizione di potere all’interno della monarchia, un istituzione millenaria nel Regno Unito.

Data la venerabile età di sua Maestà Elisabetta II bisogna aspettarsi presto un possibile passaggio di poteri per vie Naturali o abdicative. Quello che non risulta abbastanza chiaro è che alla fine di questa gloriosa era elisabettiana la monarchia esca rafforzata o indebolita. Più volte l’istituzione monarchica ha rischiato il collasso negli ultimi decenni a causa del mancato adeguamento del monarca agli standard sociali moderni, pericolo che Elisabetta II più volte è riuscita abilmente ad evitare. Con l’integrazione e il multiculturalismo quei valori che legavano saldamente i britannici sono stati rimessi in discussione ed una possibile fine dell’era elisabettiana ed una prossima ascesa al trono del Principe Carlo potrebbe essere fatale dato il suo diverso approccio che obbliga il sovrano ad essere garante della costituzione al di sopra delle parti. L’era di Carlo III sembra del tutto di cattivo auspicio, potrebbe rammentare un triste periodo della storia britannica in cui la monarchia venne abolita e il Re Carlo I giustiziato. Carlo risulta abbastanza impopolare a causa delle vicende legate al suo divorzio con la principessa Diana e le sue prese di posizione su questioni politiche che ne hanno compromesso la sua integrità, non avendo le stesse abilità della Madre Elisabetta II ci si augura che questo prossimo sovrano sia retto ed illuminato, un vero garante della costituzione e protettore dei valori del Regno Unito anche perché i sovrani sono di passaggio ma ciò che sopravvive e sopravviverà sarà l’istituzione monarchica, baluardo millenario dei valori e dell’orgoglio britannico.

A cura di Andrea Cuccu