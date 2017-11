GIORNATA MONDIALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLA STRADA

Il bilancio della Polizia Stradale

Domenica prossima, 19 novembre, si celebra la “G¡ornata mondiale in memoria delle vittime della strada”. Un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato ogni anno (la terza domenica di novembre) alle vittime di incidenti stradali ed ai loro familiari. E’ stato proclamato per la prima volta dall’Onu nel 2005, per contribuire al cambiamento delle abitudini negative degli automobilisti. Nel 2016 in Italia sono stati registrati 175.791 incidenti con lesioni alle persone. Questi incidenti hanno provocato 3.283 morti e 249.175 persone ferite. Questi dati sono molto diversi rispetto a quelli registrati nel 2001. Sono oltre la metà rispetto a quell’anno. Inoltre nel 2010 le vittime degli incidenti stradali erano 4.114. Sono diminuite a 3.381 nel 2014.

Questi dati sono stati diffusi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza della Polizia Stradale del Lazio. I dati saranno resi noti nel corso della giornata. I comportamenti scorretti più frequenti tra gli automobilisti sono: la guida distratta, il mancato rispetto della precedenza e la troppa velocità del mezzo. Inoltre le più diffuse violazioni al Codice della Strada sono l’eccesso di velocità, il non utilizzo di dispositivi di sicurezza, l’uso del telefono mentre si guida.

Da sempre gli operatori della Polizia Stradale si impegnano con sacrificio ed abnegazione e con il loro operato a svolgere una missione spesso eroica e doloros. Per assicurare tutto questo, pagano da sempre un prezzo altissimo. Ad oggi sono 37 gli agenti della Polizia Stradale che hanno sacrificato la loro vita sulla strada.