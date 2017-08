Fiumicino, l’Opposizione sugli immigrati: “Non siamo la soluzione a tutti i problemi”.

“Non siamo la soluzione ai problemi della Raggi, di Zingaretti e di Gentiloni”.

L’Opposizione del consiglio comunale di Fiumicino non ci sta alla probabile soluzione circolata sui giornali e così si è espressa al riguardo: “Non è possibile che ogni volta che ci sia un’emergenza umanitaria, legata al problema dell’immigrazione nel Lazio, Fiumicino sia la soluzione a tutto. Dopo il centro di via Bombonati e la tendopoli a due passi dall’aeroporto ora, sempre dalla stampa, apprendiamo che questo territorio viene tirato in ballo per risolvere il pasticcio di piazza Indipendenza a Roma”.

Le soluzioni inaccettabili

“Qui non si tratta di essere indifferenti a un problema sociale enorme come quello dell’immigrazione – hanno aggiunto i consiglieri d’Opposizione – quello che contestiamo sono le modalità. Il Governo Pd, la Regione Pd, la sindaca di Roma, Virginia Raggi non possono pensare di risolvere i loro problemi scaricandoli sempre e solo su altri”.

Gli interrogativi

La minoranza ha riferito che Fiumicino, in termini di accoglienza, fa già tantissimo. Pongono però una serie di interrogativi imbarazzanti a cui trovano difficile dare una risposta. Ritengono che lo stato debba dare una soluzione a tutti quei padri di famiglia, senza più lavoro e con un mutuo da pagare, costretti a rivolgersi ai servizi sociali del comune. L’opposizione si pone il problema dei fondi statali. Fa notare il fatto che si mettano a disposizione per creare i centri di accoglienza e non per le famiglie in difficoltà.

Una politica che crea tensioni sociali

Una politica siffatta genera tensioni sociali enormi e getta benzina sul fuoco senza trovare soluzioni concrete. Tutto ciò fa aumentare la sensazione che ci siano bisognosi di serie A e di serie B. Queste le dure parole dei consiglieri di minoranza.

Le decisioni prese dall’alto senza coinvolgere gli amministratori

“Inaccettabile è il fatto, stando almeno alle dichiarazioni ufficiali, che si prendano decisioni senza coinvolgere l’amministrazione della città. Come opposizione, diciamo “no” a quest’ennesima imposizione. Fiumicino merita rispetto”.