DOMENICA LA PRIMA GIORNATA DEI POVERI

Dopo la Messa in 1.500 pranzeranno con il Papa in Aula Paolo VI

ROMA – Domenica 19 novembre, si celebrerà la Prima Giornata Mondiale dei Poveri. Una Giornata voluta fortemente da Papa Francesco a conclusione del Giubileo della Misericordia. Suo desiderio é che tutta la comunità cristiana sia chiamata a tendere la propria mano ai poveri, ai deboli, agli uomini e alle donne cui viene calpestata la dignità.

In questa giornata più di 4.000 tra bisognosi e poveri accompagnati dal personale delle associazioni di volontariato provenienti non solo da Roma e dal Lazio, ma anche da diverse Diocesi del mondo, raggiungeranno la Basilica di San Pietro per partecipare alle Messa celebrata da Papa Francesco alle ore 10.00.

“Non amiamo a parole ma con i fatti”

«Non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità». Si apre con questo passo della prima lettera di Giovanni il messaggio del Papa per questo evento. E’ forte il richiamo alla coscienza credente, e al fatto che condividere con i poveri ci permette di comprendere il Vangelo nella sua verità più profonda, ovvero che i poveri non sono un problema, bensì una risorsa a cui attingere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo.

Al termine della Messa, 1.500 di loro saranno ospitati in Aula Paolo VI, per prendere parte ad un pranzo festivo insieme a Papa Francesco. Animeranno questo momento la Banda della Gendarmeria Vaticana e il coro “Le Dolci Note”, composto da bambini dai 5 ai 14 anni. Gli altri 2.500 saranno, invece, trasferiti presso mense, seminari e collegi cattolici di Roma per partecipare anche loro ad un pranzo festivo.

Tra le iniziative in preparazione alla Giornata, é da sottolineare il Presidio Sanitario Solidale, attivo, da lunedì 13 a domenica 19 novembre, dalle 9:00 alle 16:00, in Piazza Pio XII. In questa area medica saranno effettuate gratuitamente, per tutti coloro che lo richiederanno, analisi cliniche, visite mediche specialistiche di cardiologia, di dermatologia, di infettivologia, di ginecologia e di andrologia.

I biglietti di accesso a Piazza San Pietro possono essere richiesti al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione (www.pcpne.va).