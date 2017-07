Dimissioni Costa. Pichetto: “Progetto Berlusconi unico credibile”

A seguito delle dimissioni del Ministro per gli Affari Regionali, Enrico Costa, il coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte, Gilberto Pichetto, ha dichiarato che: “I fatti stanno dimostrando quanto il progetto del presidente Silvio Berlusconi sia l’unico credibile per dare al Paese un Governo di centrodestra che attui le riforme necessarie. A confermarlo sono le numerose azioni di avvicinamento a Forza Italia di diversi membri del Parlamento, compresa quella di un membro del Governo”.

“Le dimissioni di un ministro di area moderata, dimostrano il fallimento del governo PD di poter rappresentare in maniera credibile il nostro Paese. Ovviamente colgo con soddisfazione il fatto che le stesse dimissioni del ministro Costa siano la conseguenza della sua condivisione del progetto di Silvio Berlusconi”, ha concluso Pichetto.

Le dimissioni di Costa hanno davvero reso evidenti le prime crepe del governo Gentiloni?