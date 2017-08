Dall’India un videogioco inquietante: un simulatore di aborto

Abortion Simulator: di cosa si tratta?

Arriva dall’India e si chiama “Abortion Simulator” il videogioco, al centro già di forti polemiche, che permette di simulare la pratica abortiva. La società (la kierun Studios) che ha sviluppato il gioco ha fatto sapere che si tratta di un vero e proprio simulatore che catapulta il giocatore all’interno di una sala operatoria permettendo di praticare l’aborto in diversi modi, a diverse età gestazionali, fino alla ventiquattresima settimana, e con diversi strumenti chirurgici. Inoltre sembrerebbe fornire una descrizione accurata di tutte le fasi di un aborto. La notizia è stata data dal sito ProVita.

Risponde agli standard di Apple?

Del gioco circolano in internet alcune immagini: cartoni animati dentro una clinica di aborto, feti in varie fasi di gestazione e visite chirurgiche. La schermata di apertura mostra una donna che attende, in evidente stato di preoccupazione, distesa su un lettino ginecologico. Secondo il revisore Eli Hodapp le possibilità che il videogioco trovi l’approvazione del colosso informatico sono molto scarse in quanto ne viola le linee guida che vietano espressamente contenuti offensivi, finalizzati a creare disgusto o di gusto scadente. Ha anche aggiunto che il videogioco, a prescindere dall’opinione che si ha sull’aborto, presenta un contenuto insensibile e inquietante.

Videogioco o trovata pubblicitaria?

Il gioco non è presente in internet. Potrebbe trattarsi quindi di una trovata pubblicitaria o di un troll finalizzato a sferrare un attacco alla cultura della vita. La fonte della notizia è il sito americano Lifenews che però non è riuscito a trovare ulteriori informazioni sull’applicazione.