Casa Mika, dalla Sardegna a Napoli da Firenze a Bari una fantastica seconda edizione

Roma – Accompagnato dall’ironica e irriverente Luciana Littizzetto, Mika accompagnerà gli spettatori in un viaggio fatto di storie speciali, musica ma anche di divertimento, grazie agli ospiti d’eccezione che saranno presenti in queste quattro nuove puntate. In ogni serata è prevista la partecipazione eccezionale di Gregory, amico d’infanzia del cantante ma anche attore teatrale inglese. Insieme a loro anche Melachi e Amira, le due golden retriver dello showman. A Casa Mika lo spazio e il tempo sono relativi.

Una porta magica e girevole sarà il nuovo simbolo dello show permettendo a Mika di viaggiare nel mondo e nel tempo – #ogginotizie

Nella prima puntata la novità, originale e perfettamente integrato nello spettacolo televisivo, porta la star televisiva in Sardegna, a Gergei in provincia di Cagliari.

Mika trascorrerà un’intera giornata insieme a un pastore, lavorando con lui e capendo la fatica ma anche la bellezza che si nascondono dietro un mestiere così antico. In veste di tassista poi viaggerà tra Napoli, Firenze, Milano e Bari, stimolando abitanti e turisti a raccontare le proprie storie.

In casa invece saranno ospiti: Dita Von Teese, regina del Burlesque ma anche icona di stile mondiale, Luca Argentero e Valentina Bellè, ora impegnati rispettivamente nei ruoli di Salvatore Gargiulo e di Yara nella fiction di Rai1 Sirene, Riccardo Scamarcio, Elisa e Rita Pavone, che si esibiranno in esclusive performance accompagnate dalla resident band diretta da Valeriano Chiaravalle.

Anche la musica di Mika sarà protagonista. Ogni puntata sarà aperta da It’s My House, l’inedito brano scritto e composto da Mika con Jonathan Quarmby e Fiona Bevan appositamente per lo show. Non mancheranno però anche altre hit di Mika e le sue interpretazioni dei grandi successi della canzone italiana e internazionale.