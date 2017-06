Addio a Camilla, l’eroina a quattro zampe dei Vigili del Fuoco

I Comandi VVF di Genova, La Spezia, Savona e Imperia esprimono il loro cordoglio per la morte di Camilla, border collie di 8 anni, in serzivio dal 2011.

Il primo giugno, durante una ricerca di persona a Bergeggi nel savonese, Camilla è scivolata ed ha urtato con un fianco. Sembrava un colpo come tanti a cui i cani da soccorso sono abituati, essendo in prima linea nella ricerca dei dispersi in ambiente impervio e sotto le macerie, infatti la cagnolina ha continuato il suo lavoro per alcune ore, fino allo svenimento e alla corsa dal veterinario. Uno degli organi è stato lesionato durante la caduta e a nulla sono valse le donazioni di sangue dei colleghi a quattro zampe e l’intervento di urgenza subito.

Tanti gli interventi della lunga carriera di Camilla: era stata ad Arnasco, al Molo Giano, tra le macerie di Amatrice, ma era intervenuta anche durante le alluvioni di Genova, oltre che su centinaia di ricerche di persone scomparse nei boschi. Era la mascotte dei pompieri ed era amatissima da tutti.

Il corpo dei Vigili del Fuoco si stringe nel dolore del collega Nicola R. del Comando di Savona.