03 aprile 2017

Case intelligenti per rendere più semplice la vita degli italiani

Roma -Le case degli italiani sono sempre più tecnologiche e lo saranno ancora di più in futuro, quando si arriverà ad una connessione tra dispositivi ed elettrodomestici in grado di farli comunicare e interagire tra loro, indipendentemente.

Attualmente i sistemi più avanzati sono quelli che operano nell’ambito della sicurezza, dell’illuminazione e del risparmio energetico, con un solo, unico, obiettivo: far sì che l’ambiente domestico sia sempre più confortevole.

Nel 2016 gli investimenti per rendere le abitazioni più smart hanno superato i 180 milioni di euro, con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente e si prevede un ulteriore incremento nel 2017.

Le famiglie sono sempre più propense ad acquistare prodotti innovativi, ma anche efficienti dal punto di vista energetico, scegliendo quegli oggetti che consentono la gestione dei vari dispositivi elettrici.

Ciò che le famiglie pensano è che questo tipo di applicazioni consentono un risparmio sui consumi e sui costi: una motivazione che si abbina all’idea di rendere più semplice la vita domestica.