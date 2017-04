"Partiti adesso" di Giusy Ferreri è la fotografia di un viaggio in macchina

Roma -E' online il video di “Partiti adesso”, il nuovo singolo di Giusy Ferreri, che a pochissime settimane dall’uscita si conferma già uno dei brani più suonati dalle radio.Il videoclip del brano è diretto da Gaetano Morbioli ed è la fotografia di un viaggio in macchina, uno di quei viaggi che non hanno meta, come metafora del “viaggio” che ognuno fa durante la propria vita, attraversando mille momenti diversi e andando incontro a quello che verrà, al “dove si va”.“Partiti adesso", racconta Giusy Ferreri è un “brano spensierato, giovane, fresco e attuale. Me la sono immaginata come una canzone da cantare a squarciagola durante un lungo viaggio in macchina, che sia per una vacanza all'insegna del divertimento, oppure per un viaggio di lavoro, o per uno di quei viaggi di ricerca che, a volte, ti cambiano la vita.”Il brano, è contenuto in “Girotondo”, album prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e composto da 14 tracce tra cui “Fa Talmente Male”, presentato sul palco della 67esima edizione del Festival di Sanremo, e un featuring in “L’amore mi perseguita” con Federico Zampaglione, autore del brano.