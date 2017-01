GOSSIP 12 gennaio 2017 12 gennaio 2017

Matteo Marzotto, la conversione

Matteo Marzotto, la conversione, le preghiere, la sintesi. Ecco cosa succede. Su una rivista il gossip di questo grande imprenditore. Tutta la storia nero su bianco.

LA POLEMICA

Matteo Marzotto, ma la sua conversione è reale? Se ne parla su un

settimanale, dal titolo Credere, è la notizia ha fatto il giro del mondo.

Si parla di questo "erede" di questa lunghissima tradizione industriale che

sarebbe vivo e vegeto e con una fede incrollabile. Un lungo erede che ha,

ora, anche il "dono della fede". Ha fatto, sempre secondo lo stesso

settimanale, il giro del mondo per andare a caccia di santuari. Sarebbe

andato, tra gli altri, anche a Lourdes e a Medjugorje. È ancora a Fatima,

per intraprendere il suo viaggio spirituale.

"Sono un pover uomo", ha raccontato al settimanale, che cerca di dire sì a

Dio ogni giorno".

E ha continuato: "Sono convinto della fede: non della mia, perché sono

sempre debole, ma del dono che Dio ci fa". L'articolo è a firma di Igor

Traboni.