Nel giorno di Natale muore George Michael, aveva 53 anni

Un terribile scherzo del destino ha voluto che la star britannica del pop George Michael si spegnesse proprio il giorno di Natale, momento del quale più che mai risuona una della più famose colonne sonore di questo periodo di festa Last Christmas.

Il cantante si è spento nel tardo pomeriggio di ieri a 53 anni nel suo appartamento a Goring-on-Thames nel South Oxfordshire. A darne notizia è stato il suo staff.

Non sono ancora state definite con esattezza le cause del decesso. Una perdita improvvisa e particolarmente difficile da accettare per il mondo della musica. George Michael, all’anagrafe Georgios Kyriacos Panayiotou raggiunge il successo negli anni 80 con la fondazione del gruppo gli 'Wham!', destinato ad un successo planetario. Nel 1986 inizia la sua brillantissima carriera da solista costellata di riconoscimenti e brani indimenticabili. Ha venduto più di 100 milioni di dischi e vinto innumerevoli premi prestigiosi dall’American Music Awards nel 1989 ai due Grammy Awards (1987-1989), ultimo il Virgin Media Awards nel 2012.