15 NOVEMBRE 2017: PRIMA GIORNATA MONDIALE DEL CORDONE OMBELICALE

Per sottolineare l’importanza delle cellule staminali cordonali

Ieri si é celebrata la prima giornata mondiale del cordone ombelicale. La manifestazione é nata per evidenziare la grande importanza e utilità che hanno le cellule staminali cordonali per la nostra salute. Proprio il 15 Novembre del 1988 è stato effettuato il primo trapianto con cellule staminali presenti nel cordone ombelicale. La data della celebrazione è stata scelta proprio per ricordare questo importantissimo traguardo.

Il paziente a cui è stato effettuato il trapianto era affetto da anemia di Falconi. Aveva 5 anni. Grazie al sangue cordonale della sorellina è riuscito a guarire. Il nome del piccolo paziente è Matthew Farrow. Oggi il paziente è il primo sostenitore e promotore della campagna.

Si sa molto poco su questo argomento. Il 95% delle cellule staminali può essere prelevato dal cordone ombelicale. Proprio per la mancanza di informazioni in molti ospedali il cordone viene gettato come rifiuto speciale. Grazie a questa campagna la gente potrà informarsi su queste nuove e interessanti tecniche scientifiche. Durante la campagna sono stati esposti tutti i traguardi raggiunti grazie a questi trapianti e l’importanza che hanno le cellule staminali cordoniali in ambito ortopedico e neurologico. attualmente nel Mondo il sangue del cordone ombelicale viene utilizzato per trattare oltre ottanta diverse malattie pericolose per la vita, come leucemie, anemie, talassemia e linfomi.