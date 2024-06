Tendenze calze 2024: le novità che dominano il settore

Non ci sono dubbi: la moda è fatta di tendenze e tra gli elementi che rendono un look chic e glam ci sono gli accessori. Non parliamo solo di borse, scarpe e gioielli ma soprattutto di quelli che vengono dati per scontato e spesso scelti con leggerezza ma che possono fare la differenza… ad esempio le calze. Collant, parigine, autoreggenti sono solo alcuni esempi: quali sono i trend del momento? Vediamoli insieme!

Colori Neon

Lascia nel tuo armadio grigi, neri e marroni: questo è l’anno del trend neon e pop. Rosa, lime e azzurro sono solo alcune delle possibilità. Fai in modo che le tue gambe restino in primo piano grazie alla palette cromatica più vivace. E se il total look in questa versione fosse un po’ too much per te? Puoi sempre ripiegare su piccoli dettagli nelle fantasie: pois, stampe geometriche e floreali saranno pronte a farti compagnia. Divertiti a giocare, ridai vita ad un look classico e metti in mostra le gambe con gli accessori giusti!

Tessuti naturali e green

Si parla sempre più spesso di sostenibilità e non si tratta solamente di un trend del momento. Le opzioni eco-friendly proposte sul mercato sono sempre di più e tra queste troviamo anche le calze, prodotte con filati naturali, sostenibili o provenienti da materiali riciclati.

Per esempio, i tanti modelli di calze in bamboo mettono in evidenza come un filato green possa essere allo stesso tempo confortevole. La linea unisex, con design accattivanti, mostra le potenzialità soft della fibra naturale che risulta anche traspirante e termoregolante. Plus? I modelli che ti abbiamo suggerito hanno in alcune varianti anche la tecnologia riposante.

Passione parigine

Le parigine, stanno facendo un grande ritorno: lunghe fin sopra il ginocchio, sono diventate famose per look british e parisienne romantici e sensuali senza mai esagerare. Dimentica però i modelli semplici e monocromatici di una volta; nel 2024, le vedremo rivisitate in chiave moderna con tessuti lussuosi e dettagli unici come applicazioni di pizzo e ricami intricati. Sono perfette sia per un look casual con un paio di shorts e sneakers, sia per outfit più eleganti abbinati a una gonna midi e stivaletti.

Collant modellanti

La funzionalità incontra la moda nei collant modellanti: non si tratta di semplici modelli contenitivi ma di proposte di nuova generazione che aiutano a rimodellare la silhouette migliorando il comfort e il risultato finale di un outfit, soprattutto quando si tratta di un tubino attillato. Niente paura, il segreto rimarrà intatto ma è evidente che il ventre viene appiattito mentre la zona di cosce e glutei rimodellata.

Ritorno al Classico con un Twist

Ti piace lo stile vintage? Il 2024 è il tuo anno: tornano di moda le calze a rete e persino quelle a costine… ma con un tocco moderno. Inserti luminosi e pattern retrò si integrano creando un mix and match di grande tendenza.

Ti hanno conquistato queste tendenze? Rendi il tuo look sempre più sperimentale e particolare, osa con qualche accessorio particolare e i tuoi outfit riceveranno sempre più approvazioni e complimenti.