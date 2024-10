Tananai e il suo nuovo album

Il nuovo album di Tananai, Calmocobra, segna un passo importante nella carriera dell’artista, mostrando una maturità maggiore sia nei testi che nelle sonorità. Uscito il 18 ottobre 2024, il disco è composto da 12 tracce, tra cui i singoli già di successo Veleno e Storie brevi con Annalisa. Tananai, noto per il suo stile giocoso e irriverente, questa volta esplora temi più profondi, come l’amore tormentato e la ricerca di equilibrio personale, riflettendo anche sul suo percorso post-Sanremo e la rapida ascesa alla fama.

Il titolo stesso, Calmocobra, ha un significato personale: è una sorta di richiamo all’ordine, una frase che il suo manager usava per ricordargli di mantenere i piedi per terra. Questo approccio più riflessivo si traduce in una varietà di atmosfere musicali che spaziano da ballate introspettive, come Fango, a pezzi più ritmati come Booster, che celebra la spensieratezza giovanile.

Con una produzione curata da collaboratori di spicco come Davide Simonetta e Michelangelo, l’album si configura come un viaggio nelle emozioni, con sonorità che oscillano tra malinconia e leggerezza. Calmocobra non è solo una raccolta di canzoni, ma una narrazione coesa che invita l’ascoltatore a riflettere sui tormenti e sulle gioie delle relazioni moderne.

Beatrice Avallone