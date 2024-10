Suona! Il nuovo manuale di chitarra di Filippo Cosentino inaugura la collana di manualistica musicale

Filippo Cosentino, Suona! Manuale completo per lo studio personale Vol. 1 Principiante/Intermedio

Uscita: 18 ottobre 2024

ISBN: 9791281556058

Metodo completo di chitarra per offrire un innovativo sviluppo tecnico sullo strumento. L’esperienza acquisita dall’autore in oltre vent’anni di insegnamento tra Europa, America e Cina, è qui raccolta per garantire al musicista/lettore/studente la reale possibilità di migliorare il proprio stile, la tecnica e – da non trascurare per chi vuole affrontare uno studio serio – la lettura musicale. Metodo adatto anche agli studenti dei licei musicali che vogliono avere un approccio semplice ma completo e professionale alla chitarra contemporanea. Particolarmente indicato al chitarrista che vuole quindi confrontarsi con gli stili della chitarra moderna.

L’innovativa divisione della tastiera della chitarra e lo sviluppo di nuove diteggiature di scale e accordi consente al chitarrista di poter affrontare gli esercizi con semplicità e soddisfazione immediata; contemporaneamente ogni esercizio è pensato per essere rieseguito man mano che il proprio livello avanza [da principiante a intermedio].

Tra le caratteristiche del libro:

tre semplici diteggiature da applicare sulla tastiera della chitarra e che funzionano sempre

esercizi trasportati in varie tonalità per migliorare il proprio lavoro melodico

esercizi studiati sia per la chitarra suonata con il plettro che con le dita esercizi scritti in tempo libero per far concentrare meglio sullo sviluppo

melodico degli esercizi e brani proposti

Clicca qui per andare al video di presentazione

L’obiettivo della collana manualistica Cose Note Edizioni è l’estrema comprensibilità a partire dalla copertina: in alto a destra si trovano sempre le icone degli strumenti per i quali il metodo è adatto. In questo caso sono presenti le immagini stilizzate sia della chitarra acustica che della chitarra elettrica. La forza di questo metodo è di essere adatto a ogni genere musicale.

L’autore

Filippo Cosentino è un chitarrista, compositore e produttore discografico. Suoi i dischi bestseller IBS/Feltrinelli, Apple Music, Amazon Music Baritune, Heros e ASK. Definito dal JazzJournal “un maestro della chitarra” e da Guitar Club Magazine come “uno dei chitarristi italiani più importanti”, ha avuto due album in ballottaggio per una nomination ai Grammy® ed è più volte stato inserito tra i migliori jazzisti italiani dalla rivista Musica Jazz.

Ha collaborato con Marc Copland, Fabrizio Bosso, Paola Turci, Andrea Mirò, Tricarico, Rai, RTL. Come autore di colonne sonore, ha partecipato in selezione ufficiale al Festival del Cinema di Cannes, ai David di Donatello e al Giffoni Film Festival.

Cose Note Edizioni