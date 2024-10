Serie A: Empoli ospita il Napoli nella cruciale sfida dell’8ª giornata

Serie A, Empoli-Napoli: i toscani ospitano i partenopei

La squadra di Conte fa vis ita a quella di D’Aversa all’ora di pranzo di domenica 20 ottobre, match valido per l’8^ giornata di Serie A

Dopo una settimana di sosta dovuta alle gare nazionali di Nations League, ritornano in campo tutte e 20 le squadre di Serie A. Il campionato italiano riparte dall’8^ giornata del girone d’andata, a cominciare dal pomeriggio di sabato. Come al solito però, c’è una partita in programma per domenica 20 ottobre all’ora di pranzo, quindi alle ore 12.30: in questo caso si tratta di Empoli-Napoli.

La squadra di D’Aversa ospita dunque quella di Conte allo Stadio Paolo Castellani di Empoli. I partenopei vogliono continuare a correre possibilmente lasciando indietro le proprie avversarie, i toscani invece vogliono riprendersi e fare il prima possibile punti salvezza. Per gli appassionati di scommesse sportive che desiderano effettuare una puntata su questo match, informiamo che esistono molti casino stranieri che accettano italiani.

Serie A, Empoli-Napoli: come arrivano le due squadre

L’Empoli è partito molto meglio di quello che la maggior parte dei protagonisti si aspettava. La squadra di D’Aversa conta infatti 10 punti nelle prime 7 partite, che al momento le valgono la 10^ posizione in classifica – a pari merito con formazioni del calibro di Roma, Atalanta e Fiorentina. I toscani hanno perso all’ultimo turno a Roma contro la Lazio, ma quella è stata per loro la primissima sconfitta stagionale; fino ad allora erano arrivate 2 vittorie e 4 pareggi. L’obiettivo degli azzurri in questo caso è la salvezza, ma questi punti “inattesi” di certo faranno comodo a fine stagione. Per di più, l’Empoli è anche avanzato in Coppa Italia superando al secondo turno il Torino in trasferta.

Discorso diverso per il Napoli, che con l’arrivo di Conte in estate ha aperto un nuovo ciclo. Senza le coppe europee, la squadra partenopea sta rispettando le attese. Dopo il primo duro ko all’esordio a Verona contro l’Hellas infatti, il Napoli ha raccolto 5 vittorie e 1 pareggio a Torino contro la Juventus – per un totale di 16 punti che gli valgono al momento la prima posizione in solitaria in classifica, a +2 sull’Inter e a +3 proprio sui bianconeri. L’obiettivo del Napoli è quello di tornare a giocarsi subito lo scudetto.

Serie A, Empoli-Napoli: precedenti e statistiche

Empoli e Napoli si sono affrontate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 31 volte: 12 vittorie dei toscani, 6 pareggi e 13 successi dei partenopei. Considerando però solo le partite giocate ad Empoli, il bilancio è diverso: 9 trionfi a 2 in favore dei padroni di casa, con 4 pareggi.

L’anno scorso ha vinto l’Empoli a sorpresa in entrambe le occasioni: 0-1 a Napoli all’andata nel novembre del 2023 e 1-0 in casa al ritorno nell’aprile del 2024. Per ritrovare un successo del club partenopeo bisogna tornare alla stagione precedente, quella dello scudetto con Spalletti: allora il Napoli ha rifilato all’Empoli un doppio 2-0, sia in casa che in trasferta.