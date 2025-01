Sanremo 2025, le date, il format, i cantanti: cosa sappiamo finora

Manca pochissimo e finalmente sulle reti televisive nazionali potremo assistere all’edizione 2025 del Festival di Sanremo, la kermesse musicale più popolare e attesa d’Italia. Quest’anno il Festival della canzone italiana sarà condotto da Carlo Conti, prenderà il via martedì 4 febbraio e si concluderà sabato 8 febbraio 2025, in cinque serate di show, divertimento ma soprattutto tanta musica. Nel teatro Ariston della cittadina ligure si daranno battaglia a suon di note musicali trenta big della canzone italiana e, novità di quest’anno, quattro giovani proposte che arrivano direttamente dal palco della rassegna Sanremo Giovani. Dopo cinque anni di conduzione Amadeus, quindi, il Festival cambia e porta la simpatia e l’esperienza del presentatore toscano Carlo Conti. Gli artisti saranno giudicati da tre giurie: quella del televoto dedicata agli spettatori da casa, poi la giuria della Sala stampa, web e tv e infine la giuria delle radio. Come ogni anno sarà dura capire chi avrà maggiori chance di vincere. Dopo la pubblicazione dell’elenco degli artisti, infatti, si sono scatenati i pronostici sui favoriti. A guardare le cifre delle scommesse sul Festival di Sanremo vengono assegnate buone possibilità soprattutto a Giorgia, Olly ed Elodie. Ma chiunque sarà il vincitore di sicuro avrà la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 in programma a Basilea, in Svizzera.

Il format

Come ormai sappiamo il Festival di Sanremo attraversa cinque serate durante una settimana. A condurre la kermesse sarà Carlo Conti, come abbiamo già detto, ma al suo fianco ci saranno anche dei co-conduttori e delle co-conduttrici. I nomi non sono ancora stati svelati ma i rumors parlano di personaggi come Katia Follesa, Geppi Cucciari, Annalisa e Mahmood. Il toto co-conduttori sta infiammando le pagine della cronaca di queste settimane. La certezza è che però quest’anno torneranno nuovamente nel palinsesto Rai il prima e il dopo festival. La trasmissione che introduce la kermesse sanremese sarà affidata a Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio mentre quella che andrà in onda in piena notte appena conclusa ogni serata della rassegna è stata affidata ad Alessandro Cattelan.

Il programma e le votazioni

Prima serata

All’esordio i 30 Campioni in gara si esibiranno e saranno votati dalla giuria della sala stampa, TV e Web.

Seconda serata

In questa occasione si si esibiranno i primi due artisti della sezione Nuove proposte e saranno votati dalla giuria della sala stampa, TV e Web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). Il primo accederà alla finale della quarta serata. Per quanto riguarda i big si esibiranno la metà di loro e saranno votati dalla giuria delle radio (50%) e dal televoto (50%). A

Terza serata

In questa serata spazio agli altri due artisti delle Nuove proposte e anche loro saranno giudicati dalla giuria della sala stampa, TV e Web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa (34%). Allo stesso modo si esibiranno i restanti 15 Campioni e saranno anch’essi votati dalla giuria delle radio (50%) e dal pubblico da casa (50%).

Quarta serata

È la cosiddetta serata delle cover ma innanzitutto si darà spazio alla ‘finale’ tra i due artisti delle Nuove proposte. Anche qui il loro destino sarà deciso dalla giuria della sala stampa, TV e Web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal televoto (34%). Qui si proclamerà la canzone vincitrice della sezione Nuove proposte. Poi i Campioni si esibiranno con un brano a scelta che potrà essere italiano o internazionale e come ha spiegato Conti la classifica di questa serata non influirà su quella finale

Quinta serata

Qui si esibiranno di nuovo tutti e 30 gli artisti in gara e si procederà come sempre alla votazione con le giurie della sala stampa, TV e Web (33%), delle radio (33%) e del televoto (34%). Al termine delle votazioni sarà stilata la classifica finale e si procederà a determinare la classifica definitiva dalla trentesima alla sesta posizione. Poi si farà una nuova votazione con la sala stampa (33%), le radio (33%) e il televoto (34%). A questo punto la somma dei voti delle tre giurie con quella della precedente classifica generale, decreterà la canzone vincitrice del Festival. E non sarà così scontato come si pensa. E come ha dimostrato la vittoria di Angelina Mango nell’edizione 2024 del Festival di Sanremo.