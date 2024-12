Prestito o finanziamento: quale conviene di più?

I termini “prestito” e “finanziamento” vengono spesso utilizzati come sinonimi. Tuttavia, in ambito finanziario indicano strumenti distinti, con differenze sostanziali in termini di finalità, modalità di erogazione e occasioni d’uso. Comprendere queste differenze è essenziale per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Con il termine prestito si indica di norma una soluzione creditizia non finalizzata, cioè non legata a uno scopo specifico, mentre il finanziamento è un credito finalizzato, cioè destinato a coprire l’acquisto di beni o servizi specificati nel contratto.

Entrambe le soluzioni hanno caratteristiche peculiari che le rendono adatte a determinati contesti e possono essere domandate in diverse modalità, dal classico appuntamento in banca alla richiesta online. Per orientarsi meglio, è utile conoscere sia le loro caratteristiche sia i requisiti per ottenere un prestito online, un’opzione sempre più diffusa per la sua praticità e la sua rapidità.

Prestito personale non finalizzato: maggiore flessibilità nell’utilizzo

Il prestito personale non finalizzato è una soluzione creditizia che consente al cliente di disporre della somma ottenuta per qualsiasi necessità, senza dover giustificare l’uso che farà di quanto richiesto. Questa libertà rende l’opzione particolarmente adatta per finanziare spese impreviste, desideri o affrontare progetti personali.

Negli ultimi anni, i prestiti online hanno rivoluzionato il settore del credito, offrendo tempi di approvazione più rapidi e processi completamente digitali. Le piattaforme online consentono di richiedere e ottenere prestiti in tempi brevi, rendendoli ideali per chi necessita di liquidità immediata.

Per quanto concerne i requisiti per la richiesta, i principali sono i seguenti:

maggiore età (spesso è previsto anche un limite massimo anagrafico);

residenza italiana;

documentazione reddituale (dichiarazione dei redditi, busta paga, cedolino pensionistico,…);

conto corrente attivo (per l’accredito della somma e l’addebito delle rate);

buon merito creditizio (l’affidabilità creditizia è fondamentale quando si richiede un prestito personale, un finanziamento o un mutuo casa).

Finanziamento finalizzato: una soluzione mirata per specifici acquisti

Il finanziamento finalizzato, come si intuisce dalla terminologia, è una soluzione legata a una finalità precisa, come l’acquisto di un’auto, di mobili, di elettrodomestici o beni che prevedono una spesa abbastanza ingente. In questo caso, la somma non viene erogata direttamente al richiedente, ma al fornitore del bene o del servizio.

Un esempio comune è il finanziamento auto, che consente di acquistare un veicolo dilazionando il pagamento in rate mensili. Questo strumento è particolarmente vantaggioso per chi desidera accedere a beni di valore elevato senza impegnare una somma considerevole in un’unica soluzione. Rispetto al prestito personale, il finanziamento finalizzato può spesso offrire tassi di interesse più bassi grazie a partnership tra venditori e istituti di credito. Tuttavia, la mancanza di flessibilità nella destinazione del credito rappresenta un limite per chi cerca maggiore autonomia nella gestione delle proprie risorse finanziarie.

Prestito personale non finalizzato e finanziamento finalizzato: quale conviene?

La scelta tra prestito personale non finalizzato e finanziamento finalizzato dipende essenzialmente dalle specifiche esigenze del richiedente. Per chi necessita di una somma di denaro senza vincoli, il prestito personale online rappresenta una soluzione ideale, comoda e rapida. Al contrario, chi ha intenzione di effettuare un acquisto specifico può valutare se esistono vantaggi offerti dal finanziamento finalizzato, come per esempio un tasso di interesse agevolato o una promozione speciale che potrebbe rendere il finanziamento particolarmente conveniente.

Un altro fattore cruciale è il confronto tra le offerte disponibili. Qui entra in gioco il TAEG, il Tasso Annuo Effettivo Globale, che consente di valutare il costo reale di un prestito o finanziamento.

Un TAEG più basso indica una soluzione meno onerosa nel lungo termine, anche a parità di TAN (Tasso Annuo Nominale).

Comunque sia, prima di impegnarsi con una determinata soluzione creditizia, è consigliabile utilizzare simulatori online per calcolare il costo delle rate e verificare la sostenibilità economica dell’operazione.