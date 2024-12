POSTE ITALIANE: FILIALE PROVINCIALE DELL’AQUILA PREMIATA A ROMA PER I RISULTATI RAGGIUNTI

L’Aquila, 26 novembre 2024 – Importanti riconoscimenti per la Filiale provinciale dell’Aquila sono arrivati durante l’incontro celebrativo “Champions Protezione” che si è svolto nei giorni scorsi a Roma. All’incontro hanno partecipato circa 300 dipendenti di tutta Italia, tra direttori e responsabili commerciali provinciali e direttori degli uffici postali.

Nell’occasione sono state premiate le migliori dieci Filiali provinciali di tutta Italia che si sono distinte nel corso del 2024 per il raggiungimento di risultati di eccellenza nel collocamento delle polizze Protezione di Poste Italiane.

In particolare, la Filiale provinciale dell’Aquila entra nella “top ten” nazionale per aver raggiunto e superato l’obiettivo assegnato sia per le Polizze Protezione sia per le Polizze RCAuto.

Soddisfazione ha espresso il direttore della Filiale dell’Aquila, Andrea Petrone: “È un risultato che ci rende orgogliosi e che premia il lavoro e la professionalità di tutta la nostra squadra commerciale, sempre pronta ad ascoltare i clienti e proporre loro le soluzioni di Poste Italiane più in linea con le loro esigenze. È un obiettivo che ci proponiamo quotidianamente e per raggiungerlo uno degli ingredienti più importanti è l’ottima sinergia tra tutte le molteplici realtà aziendali che compongono la Filiale provinciale aquilana, dal personale degli uffici postali, agli staff specialistici, ai vari responsabili di struttura”.

In provincia dell’Aquila Poste Italiane è presente in tutti i comuni con 158 uffici postali, di cui 32 con sala consulenza, dove 60 specialisti consulenti finanziari sono a disposizione per fornire informazioni in modo riservato sui prodotti di risparmio, protezione e investimento. Oltre a loro, ai referenti di zona e altre figure di staff, il team commerciale comprende 11 consulenti mobili che si muovono nei piccoli comuni della provincia.