Pavimenti e rivestimenti in pietra: quando è naturale è meglio

Ristrutturare casa non è mai una cosa semplice, nemmeno per gli interior designer più esperti. Uno degli aspetti a cui prestare maggiore attenzione è la scelta dei pavimenti: un elemento strutturale che dovrà risultare capace di coniugare estetica, durata e funzionalità.

Sotto questo punto di vista le soluzioni in pietra naturale presentano diversi vantaggi interessanti, risultando antigelo, resistenti e molto belle da vedere. Hanno infatti sfumature non riproducibili in laboratorio, nemmeno con l’ausilio delle tecnologie di ultima generazione.

Tra le opzioni più innovative attualmente disponibili i prodotti Musicco sono adatti anche per pavimenti flottanti in pietra naturale, ideali sia per gli ambienti indoor che per quelli outdoor come giardino, balcone e terrazzo. Parliamo di rivestimenti 100% ecosostenibili, perfetti con stili di arredamento sia rustici che moderni, versatili e originali. Scopriamo insieme qualcosa di più!

Il valore aggiunto dei pavimenti in pietra naturale

I pavimenti in pietra naturale si distinguono, come è facile intuire dal nome, per il solo utilizzo di pietra naturale: un materiale tra i più apprezzati della bioarchitettura e della bioedilizia, complice la provenienza completamente green, senza la necessità di applicare ulteriori lavorazioni sofisticate.

Ciò ha inoltre una conseguenza tutt’altro che irrilevante. Diversamente dai rivestimenti in ceramica risulta assente una sostanza di per sé non salutare, ovvero il radon: un gas non percepibile all’olfatto, presente nella maggior parte dei materiali da costruzione.

La pietra naturale è semplice da sanificare e denota una durabilità superiore, rivelandosi particolarmente resistente all’azione degli agenti atmosferici: per questo viene sovente impiegata per l’arredamento degli spazi outdoor, dove si presta a essere applicata nella zona a bordo piscina come nei camminamenti dei giardini e in molte altre zone ancora.

Le peculiarità dei modelli flottanti

I pavimenti flottanti in pietra naturale come quelli realizzati da Musicco rappresentano un’idea di stile originale, non invasiva e in grado di garantire una durata ottimale nel tempo.

Si distinguono per un sistema di posa che prevede l’installazione delle lastre sopra una struttura a telaio: le piastrelle vengono posizionate più in alto rispetto a quanto non avviene di prassi, senza dover utilizzare delle colle.

Detti anche pavimenti galleggianti, offrono numerosi vantaggi in termini di flessibilità per quanto riguarda la forma, complice la possibilità di avvalersi di più formati per la base del telaio: qualcosa che torna utile specialmente se la superficie risulta irregolare, come avviene sovente nelle aree esterne.

I pavimenti in pietra flottanti sono tra i più pregevoli e funzionali. Ciò è dovuto soprattutto alla capacità di abbinare un materiale di eccellenza quale la pietra naturale a una tecnica versatile e in grado di resistere agli sbalzi termici, conferendo una maggiore stabilità e rendendo la superficie piana.

Questi rivestimenti sono spesso utilizzati per le situazioni in cui è necessario un recupero edilizio, dove permettono di preservare la pavimentazione originale pur creandone una nuova.

Sotto questo punto di vista, i pavimenti in pietra realizzati da Musicco garantiscono una qualità top di gamma e una personalizzazione ai massimi livelli.

Inoltre, mettono a disposizione la possibilità di avvalersi di servizi come quelli di trattamento e pulizia, riscaldamento a pavimento e posa in opera. Installazioni in cui appare imprescindibile l’intervento di tecnici altamente qualificati sia per garantire un risultato ai massimi livelli sia per implementare il valore aggiunto della materia prima.